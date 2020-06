Germania: servizi segreti interni, 9.200 estremisti di sinistra sono pronti alla violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 33.500 gli estremisti di sinistra in Germania, di cui 9.200 pronti alla violenza. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. Nel corso di un'audizione al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di intelligence (Pkgr), Haldenwang ha affermato che i reati con movente di estrema sinistra commessi in Germania sono aumentati del 40 per cento tra il 2018 e il 2019. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, secondo il direttore del BfV, la violenza della sinistra radicale tedesca “sta diventando sempre più disinibita, con gli attacchi in crescita”. A tal riguardo, Haldenwang ha evidenziato: “Non si tratta più soltanto di violenze durante le dimostrazioni, ma anche di azioni commesse da piccoli gruppi che agiscono in maniera mirata, conto oggetti e ora anche contro le persone”. Il fatto che non vi siano state vittime è dovuto a “circostanze più fortunate”, ha osservato il direttore del BfV, secondo cui “non esiste un estremismo nobile”. (Geb)