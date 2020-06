Ue: Licheri (M5s) su Mes, punto d’incontro con Pd quando saranno chiarite alcune questioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto d’incontro col Pd si potrebbe trovare quando saranno chiarite alcune questioni. Così Ettore Licheri, senatore del M5s, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Sul Mes, dice Licheri, “un punto d’incontro si potrebbe trovare, quando capiremo meglio in cosa consiste questo sistema di allarme rapido, quando ci spiegheranno meglio in cosa consiste l’obbligo di rafforzamento, quando capiremo meglio il problema del diritto di privilegio di cui godono le obbligazioni del Mes rispetto ai titoli di Stato del Paese richiedente. Queste sono le tre cose che non mi piacciono", aggiunge. "Ci si dovrebbe chiedere come mai non c’è la fila per prendere questi soldi del Mes. Se è così conveniente, ma è possibile che nessun Paese prenda questi soldi. Il rischio è che il Mes ti dia i soldi, ma poi pretenda di controllare i tuoi conti. Il controllo dell’Ue già c’è, se ci aggiungiamo pure il meccanismo del Mes finiremmo in amministrazione controllata. Non siamo col cappio al collo da dover prendere per forza questi soldi. Se devo spendere in deficit - prosegue il senatore del M5s - lo faccio scostandomi dal bilancio, ma almeno sono debiti miei. A giorni si giocherà una finalissima con l’UE sul Recovery Plan, quella è la partita, non dobbiamo metterci a litigare sul colore del pallone. Dobbiamo fare in modo che l’UE da settembre possa iniziare ad anticiparci quei contributi a fondo perduto. Conte ha dato dimostrazione di aver lavorato con grandi capacità in Europa”. (segue) (Rin)