Ue: Licheri (M5s) su Mes, punto d’incontro con Pd quando saranno chiarite alcune questioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla situazione economica, Licheri spiega: “Stiamo lottando contro qualcosa che ha raso al suolo l’economia italiana. Siamo scesi di 10 punti percentuali di Pil. Bankitalia ci ha detto che i decreti che abbiamo fatto spingeranno il pil in alto di 3 punti percentuali. Ma siamo in una situazione post bellica di grande emergenza, è normale che dalla parte della gente ci sia rabbia, frustrazione ed incertezza. Però non si possono scaricare su Conte e 5 Stelle 30 anni di carenze strutturali, come fanno quelli che si svegliano come Alice nel Paese delle meraviglie e dicono: questo non funziona, quest’altro nemmeno. Il governo - aggiunge - i soldi li ha messi, a volte non arrivano perché c’è troppa burocrazia, infatti adesso stiamo semplificando. Il livore che c’è in Italia tra maggioranza ed opposizione negli altri Paesi non c’è in questo momento, perché ci si rende conto che la ricetta magica in tasca non ce l’ha nessuno. E’ inutile andare per le tv a gridare: burocrazia zero, che senso ha?”, conclude il senatore pentastellato. (Rin)