Regno Unito: coronavirus, prima quarantena locale introdotta da oggi a Leicester

- Leicester sarà la prima città del Regno Unito a dover introdurre una quarantena locale per combattere l'aumento dei casi di coronavirus. Da oggi i negozi che vendono beni non essenziali e che avevano riaperto nei giorni scorsi dovranno chiudere nuovamente, così come quasi tutte le scuole. Le restrizioni vengono rafforzate e prolungate per le prossime due settimane nel tentativo di contenere l'aumento nel numero di casi di coronavirus, arrivati a quasi 950 in due settimane nella città e nelle aree circostanti. Ciò significa che più di 300 mila persone che vivono nell'area non beneficeranno dell'allentamento delle misure restrittive in programma dal 4 di luglio nel resto dell'Inghilterra. La quarantena locale verrà rivista dal governo dopo le due settimane prescritte, in base a quanto detto dal ministro della Sanità Matt Hancock. (segue) (Rel)