Regno Unito: coronavirus, prima quarantena locale introdotta da oggi a Leicester (2)

- Il ministro della Sanità britannico ha affermato ieri nella Camera dei Comuni che "dato che il focolaio è in crescita a Leicester, non possiamo permettere che l'allentamento della quarantena nazionale, che avverrà il 4 luglio, venga introdotto anche lì". Hancock ha aggiunto che "purtroppo, l'allentamento delle misure di isolamento per le persone vulnerabili, che dovrebbe avvenire il 6 di luglio, non può essere introdotto a Leicester. Ciò che raccomandiamo alle persone nella città è di stare a casa il più possibile. E sconsigliamo tutti i viaggi non essenziali verso, da e all'interno di Leicester". Le misure restrittive verranno introdotte anche nei dintorni della città, incluso il paese di Oadby e i villaggi di Glenfield e Birstall. Il sindaco di Leicester Peter Soulsby ha risposto alle dichiarazioni di Hancock affermando che il governo "è andato oltre ciò che avevamo previsto. Chiaramente intendono iniziare con il massimo, vedere come va e poi forse utilizzare ciò che si è imparato in altre aree, dove non ho dubbi che succederà lo stesso". Soulsby ha detto di capire perché il governo vuole "andare sul sicuro", nonostante si dichiari ancora scettico sui dati relativi al tasso di trasmissione del coronavirus a Leicester utilizzati da Downing Street. (Rel)