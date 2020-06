Germania: servizi segreti interni, islamisti continuano a discutere di attentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli islamisti in Germania erano 28.020 nel 2019 e continuano a discutere “intensamente” di attentati da compiere nel paese. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania. Nel corso di un'audizione al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di intelligence (Pkgr), Haldenwang, poiché ai gruppi islamisti tedeschi “manca una figura di comando” il rischio di un grave attentato è meno probabile delle azioni di singoli con “mezzi semplici”. A ogni modo, ha avvertito Haldenwang, “il pericolo rappresentato dal terrorismo jihadista non deve essere trascurato”. (Geb)