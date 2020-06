Libia: il governo della Cirenaica vuole annullare i contratti con le aziende della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “ad interim” dell'est della Libia, non riconosciuto dalla comunità internazionale, sta valutando la possibilità di ritirare i contratti siglati con le società della Turchia in Libia. L’esecutivo della Cirenaica ha dichiarato che sta valutando la possibilità di ritirare i contratti con Ankara, stimati in diversi miliardi di dollari, per il lavoro svolto da alcune società turche in Libia stati firmati prima del 2011. Il motivo, spiega l’emittente televisiva satellitare di proprietà saudita “Al Arabiya”, è la “posizione ostile” di Ankara contro le forze del generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Ciò è avvenuto ieri durante un incontro tenuto tra il primo ministro Abdullah al Thinni e il ministro degli Esteri Abdel-Hadi al Lahweej, per discutere appunto delle le misure legali necessarie per ritirare questi contratti in vari progetti e consegnare il lavoro ad altre società. (Bel)