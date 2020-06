Trasporto aereo: Portogallo, Tap registra perdite per 395 milioni nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica scatenata dalla pandemia del coronavirus ha aggravato ulteriormente la già delicata situazione finanziaria della compagnia Trasporto aereo portoghese (Tap), che nel primo trimestre del 2020 ha registrato perdite per 395 milioni di euro. "Il mese di marzo è già stato significativamente influenzato dalle misure di contenimento adottate dalle autorità nazionali e internazionali, che si sono riflesse in un forte calo della domanda e hanno portato Tap a ridurre la propria capacità operativa, traducendosi in un progressivo deterioramento dell'attività nel corso del mese", ha dichiarato la compagnia aerea portoghese in una nota. Tap è impegnata in un delicato piano di salvataggio ed ha ricevuto un prestito di Stato da 1,2 miliardi di euro che è stato approvato il 10 giugno scorso dalla Commissione europea per soddisfare "il "fabbisogno immediato di liquidità", ma poiché la compagnia si trovava già in una situazione finanziaria delicata prima dello scoppio della pandemia, non era in possesso dei requisiti necessari per ricevere aiuti di Stato secondo le regole europee. Tuttavia, Bruxelles ha dato il via libera al prestito con la condizione che venga restituito entro massimo sei mesi. Se ciò non avvenisse Tap dovrebbe presentare un nuovo piano di ristrutturazione. Il presidente della compagnia, Antonoaldo Neves, ha dichiarato nei giorni scorsi davanti Commissione parlamentare per l'economia che l'impresa non sarà in grado di restituire il prestito nei tempi previsti e sta già lavorando alla presentazione del nuovo piano di ristrutturazione da proporre all'Ue presumibilmente entro tre mesi. (Spm)