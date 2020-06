Russia: emendamenti costituzionali, affluenza “voto elettronico” al 90 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza al “voto elettronico” sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa, procedura ammessa nella città di Mosca e nella regione di Nizhnij Novgorod, ha raggiunto il 90 per cento dell'elettorato registrato. Sono i dati pubblicati dalla sede operativa per il monitoraggio elettorale. Il voto online è iniziato il 25 giugno e si chiuderà alla fine della giornata odierna. I cittadini russi hanno iniziato a votare il 25 giugno in tutto il paese, una modalità attuata per consentire a tutti di poter esprimere la loro preferenza evitando di creare assembramenti ai seggi. La giornata conclusiva del voto è fissata per domani: le urne si chiuderanno alle 20 (le 19 in Italia) e alla stessa ora prenderà il via lo scrutinio.(Rum)