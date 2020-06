Libia: commercio con la Germania aumentato del 16 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli scambi commerciali tra la Libia e la Germania è aumentato del 16 per cento nel corso del 2019, raggiungendo quota 4,4 miliardi di euro. Lo ha dichiarato l'ambasciata tedesca in Libia in una nota. Berlino ha fornito aiuti alla Libia per oltre 280 milioni di euro dal 2015, ha affermato l'ambasciata tedesca, osservando che la Germania è tra i "fedeli sostenitori del processo politico guidato dalle Nazioni Unite" e collabora anche con le istituzioni libiche e la società civile a tutti i livelli "per raggiungere l'unità politica, la stabilità istituzionale e la cooperazione economica". La rappresentanza diplomatica ha inoltre osservato che la Germania "ha fornito oltre 70 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere l'assistenza sanitaria di base e le emergenze, finanziare campagne di vaccinazione infantile, sostenere gli sfollati e migliorare la protezione dei rifugiati, in quanto principale donatore umanitario bilaterale in Libia". Gli sforzi della Germania "mirano anche a stabilizzare la Libia creando un quadro per una soluzione politica incoraggiando la riconciliazione, sostenendo le istituzioni e promuovendo il decentramento e la governance locale". (Lit)