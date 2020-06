© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Code sulla via Nettunense tra via del Commercio e via del Genio Civile in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto un autoveicolo e un motociclo. Code residue su via Cristoforo Colombo da via di Acilia a Tor De Cenci verso Roma a causa di un incidente, ormai risolto. Lo comunica Astral infomobilità. (Com)