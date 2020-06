Imprese: Francia, Bolloré vuole cedere le sue attività di car sharing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Bolloré, attivo nei settori del trasporto, la logistica e la comunicazione, vuole cedere le sue attività di car sharing. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando fonti concordanti. La società studia una strategia da gennaio. In un primo momento l'operazione dovrebbe riguardare le attività a Lione e a Bordeaux, mentre in seguito si allargherà anche all'estero. Il gruppo Bolloré vuole concentrarsi sui segmenti degli autobus elettrici e delle batterie, per questo vuole mettere fine ai contratti siglati con le autorità locali. Una fonte afferma che per il momento "nessuna decisione è stata presa".(Frp)