Perù: governo e cliniche private firmano accordo su cura pazienti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù è il secondo paese per numero di contagi in America Latina, dopo il Brasile. Le autorità sanitarie hanno confermato ieri 2.946 nuovi contagi, che portano il totale dei casi a 282.365. Il numero dei nuovi decessi è 187 e fa salire il totale delle morti accertate legate al virus a 9.504. Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha esteso lo stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio, a causa dell’avanzare della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo il decreto approvato dall’esecutivo, verrà applicata una quarantena mirata solo in alcune aree, in particolare nelle regioni di Arequipa, Ica, Junin, Huanuco, San Martin, Madre de Dios e Ancash, dove sarà in vigore il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino e i cittadini potranno spostarsi solo per necessità. Nel resto del paese resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 4 del mattino. (segue) (Mec)