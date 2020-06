Cina: coronavirus, quarantena estesa a 28 giorni per pazienti collegati a mercato Xinfadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il periodo di quarantena per le persone trovate infette e collegate alla sezione delle carni bovine e ovine del mercato Xinfadi di Pechino è stato esteso da 14 a 28 giorni. La Commissione sanitaria nazionale ha preso tale decisione perché gli scienziati temono che il ceppo di coronavirus che ha scatenato il recente focolaio della capitale potrebbe essere più contagioso di quello di Wuhan. "La maggior parte delle persone in quarantena sono lavoratori della sezione di carni di manzo e agnello del mercato Xinfadi, e ciò li rende un gruppo ad alto rischio per l'infezione da Covid-19", ha affermato Shi Guoqing, della Commissione sanitaria nazionale. Shi ha detto che alcuni fra coloro che sono stati infettati non hanno mostrato alcun sintomo o hanno mostrato sintomi atipici, quindi è difficile giudicare se avevano contratto il virus semplicemente osservando la sintomatologia. "Inoltre, poiché alcuni infetti avevano un risultato iniziale negativo, basandosi esclusivamente su un test dell'acido nucleico negativo e nessuna anomalia rilevata entro 14 giorni, non è sufficiente per confermare se sono stati infettati", ha spiegato. (segue) (Cip)