Giappone-Corea del Sud: Tokyo respinge proposta di confronto presso l’Omc (5)

- Il Giappone è contrario all’ingresso della Corea del Sud nel gruppo delle maggiori economie industrializzate del Globo (G-7). Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il governo giapponese ha espresso agli Usa la propria opposizione ad una partecipazione di Seul al prossimo summit del Gruppo, in programma proprio negli Stati Uniti entro la fine di quest’anno. A ipotizzare l’ingresso della Corea del Sud nel G-7 era stato, nelle scorse settimane, il presidente statunitense Donald Trump. Tokyo avrebbe però obiettato tramite i canali diplomatici tra Washington e Tokyo, citando le sostanziali divergenze della diplomazia di Seul nei confronti di paesi come Cina e Corea del Nord. L’ingresso della Corea del Sud nel G-7 comporterebbe inoltre la perdita per il Giappone dello status di unica economia asiatica del Gruppo. Oggi, 29 giugno, il segretario capo di Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha sottolineato durante una conferenza stampa l’importanza di mantenere “l’attuale impianto del G-7”, pur precisando che l’organizzazione del summit di quest’anno è esclusiva competenza degli Stati Uniti. (Git)