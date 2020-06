Giappone: output industriale in calo dell’8,4 per cento a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca del Giappone (Boj), Haruhiko Kuroda, ha avvertito che la pandemia di coronavirus potrebbe aver causato un danno “considerevole” all’economia giapponese nel periodo compreso tra aprile e giugno 2020 (secondo trimestre). La banca centrale, ha spiegato Kuroda, “si sta concentrando sul mantenimento di un sistema finanziario stabile e di condizioni finanziarie accomodanti”. La Boj ha confermato i principali indirizzi della propria politica monetaria il 16 giugno, al termine di una riunione direttiva durata due giorni. La banca centrale ha stabilito che le misure espansive senza precedenti già adottate per far fronte alla stagnazione economica globale, ai rischi deflattivi endemici nell’economia giapponese, e da ultimo alla pandemia di coronavirus, siano ancora necessarie in attesa di un quadro più preciso degli effetti combinati delle crisi. Le ulteriori misure di alleggerimento quantitativo varate nell’arco degli ultimi tre mesi includono l’acquisto di obbligazioni aziendali e l’iniezione di credito nelle banche commerciali che concedono liquidità a famiglie e piccole e medie imprese. (segue) (Git)