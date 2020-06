Giappone: output industriale in calo dell’8,4 per cento a maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambe le misure sono concepite per mitigare l’impatto economico della pandemia di coronavirus, specie sul fronte della disoccupazione e delle bancarotte aziendali. Il governo guidato dal primo ministro Shinzo Abe ha schierato a tal fine misure di stimolo fiscale senza precedenti nella storia contemporanea del paese. La Boj ha annunciato ieri anche l’aumento degli acquisti di debito privato, da un massimale di 75mila miliardi di yen a 110mila miliardi (mille miliardi di dollari). Altre misure adottate dalla banca centrale includono il raddoppio degli acquisti azionari e l’impegno ad effettuare acquisti illimitati di debito pubblico giapponese. La banca ha mantenuto i tassi a breve termine invariati a meno 0,1 per cento, e l’obiettivo di tassi a lungo termine tendenti allo zero. (segue) (Git)