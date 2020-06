Usa: anche Los Angels taglierà il bilancio della Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento per il de-finanziamento e l’abolizione della Polizia alimentato dal progressismo Usa, che fa da traino alle violente manifestazioni innescate dalla morte dell’afroamericano George Floyd, oltre un mese fa, continua ad incassare successi nelle città e negli Stati amministrati da esponenti del Partito democratico. La contea di Los Angeles ha approvato ieri, 29 giugno, un taglio del bilancio del dipartimento di polizia cittadino di ben 145,4 milioni di dollari, che prevede l’abolizione della divisione Speciale per le vittime, la principale unità del dipartimento di polizia cittadino preposta alle indagini dei reati violenti più gravi. Altre divisioni che verranno eliminate a seguito del taglio di bilancio sono quelle che si occupano della criminalità di strada organizzata (bande) e dei partenariati comunitari e del crimine informatico. Lo sceriffo della contea (area metropolitana) di Los Angeles, Alex Villanueva, ha contestato duramente la decisione del governo locale: “Qualsiasi misura tesa a rimuovere servizi vitali di tutela dell’ordine danneggia i cittadini”, ha dichiarato lo sceriffo nel corso di una conferenza stampa. “Se devo essere sarcastico, immagino di potermi dire contento che sia stata risparmiata la divisione omicidi. Se siete morti, dunque, va tutto bene. Se invece siete ancora vivi, mi spiace per voi”, ha dichiarato Villanueva. (Nys)