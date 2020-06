Hong Kong: capo esecutivo Lam, sanzioni Usa non ci spaventano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti bloccheranno le esportazioni di sistemi per la difesa verso Hong Kong e adotteranno ulteriori restrizioni alle spedizioni di tecnologie a duplice uso, in risposta alle misure adottate da Pechino per erodere l'autogoverno dell'ex colonia britannica. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa in una nota. "La decisione del Partito comunista cinese di colpire le libertà di Hong Kong ha costretto l'amministrazione Trump a rivalutare le sue politiche verso il territorio", ha scritto il segretario di Stato, Mike Pompeo. Nel frattempo il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta anche sospendendo i regolamenti che offrono un trattamento preferenziale a Hong Kong rispetto alla Cina, compresa la disponibilità di eccezioni alle licenze di esportazione. "Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori azioni per eliminare il trattamento differenziale. Esortiamo Pechino a invertire immediatamente la rotta e a mantenere le promesse fatte alla popolazione di Hong Kong e del mondo", ha spiegato il segretario al Commercio, Wilbur Ross. (Cip)