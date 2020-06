Corea del Sud: produzione industriale in calo nel mese di maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato un balzo delle esportazioni del 20,2 per cento annuo, a 12,3 miliardi di dollari, nei primi 10 giorni del mese di giugno. Il dato, comunicato dal governo sudcoreano l’11 giugno, è dipendente in gran parte da effetti di calendario, ma ha comunque contribuito ad aumentare la fiducia in una ripresa del commercio globale. Nei primi dieci giorni di giugno le vendite di semiconduttori sono aumentate del 22,6 per cento su base annua, e quelle di sistemi wireless del 35,8 per cento. La media giornaliera delle esportazioni è calata complessivamente del 9,8 per cento rispetto allo scorso anno, ma si è comunque trattato di un calo inferiore a quello del 30,2 per cento registrato il mese scorso. Le esportazioni verso la Cina hanno registrato un balzo del 35,8 per cento annuo, e quelle verso gli Stati Uniti sono aumentate del 15,1 per cento. Le importazioni sono aumentate dell’8,5 per cento rispetto ai primi 10 giorni di giugno 2019, a 13,6 miliardi di dollari. (segue) (Git)