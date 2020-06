Lavoro: Gualtieri, a metà giugno non pagate 20 mila Cig fatte a fine maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "c’è stata una lentezza della Cassa integrazione che è un grosso problema. Tra tutti quelli che hanno fatto la domanda a fine maggio solo 20 mila non erano stati pagati a metà giugno". Intervenendo a "In onda" su La7, l'esponente dell'esecutivo ha assicurato che "il problema è in via di superamento. Per effetto di una procedura barocca ci sono stati dei problemi. Andate a fare confronti con gli altri Paesi - ha concluso il titolare del Mef - le misure ora si stanno mettendo tutte a terra". (Rin)