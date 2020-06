Usa: leader maggioranza al Senato McConnell, continuate a usare le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha ribadito che le persone dovrebbero continuare a indossare le mascherine, sottolineando che non c'è "nessuna vergogna" nel farlo. Ne parla il sito "Politico". Le osservazioni del repubblicano del Kentucky arrivano mentre gli Stati Uniti affrontano un'altra ondata di casi di coronavirus, con picchi in Stati come la Florida, l'Arizona e il Texas. Le parole di McConnell anche un contrasto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è rifiutato di indossare le mascherine in pubblico o di incoraggiare gli statunitensi a farlo, anche quando il suo vice presidente, Mike Pence, ha esortato i texani a usare le coperture per il viso durante una visita a Dallas. McConnell ha detto che gli Stati Uniti sono attualmente in una "via di mezzo" tra l'isolamento e la vita prima della pandemia, e ha incoraggiato l'adozione di "nuove routine". "Non dobbiamo avere nessuna vergogna di indossare le mascherine quando usciamo di casa e ci avviciniamo ad altre persone", ha detto McConnell. "Indossare semplici coperture per il viso non significa proteggere noi stessi, ma di proteggere tutti quelli che incontriamo". (Nys)