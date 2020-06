Giappone: coronavirus, governo estende divieto d’ingresso ad altri 18 paesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia del Giappone ha annunciato questo mese che i cittadini stranieri residenti in Giappone potranno rientrare nel paese sulla base di ragioni umanitarie, in deroga al blocco agli ingressi decretato per contenere la pandemia di coronavirus. Il permesso di sbarco nel paese verrà concesso “sulla base della situazione individuale, e in presenza di circostanze straordinarie, specie quando tali circostanze richiedano considerazioni di carattere umanitario”. Ad oggi il Giappone proibisce l’ingresso ai viaggiatori provenienti da 111 paesi e regioni del Globo; diversi stranieri residenti in Giappone, che non si trovavano nel paese al momento della chiusura dei confini, si trovano da allora in una sorta di limbo normativo. Ai cittadini giapponesi è sconsigliato viaggiare, ma è comunque concesso il transito attraverso i confini nazionali. (segue) (Git)