Giappone: coronavirus, governo estende divieto d’ingresso ad altri 18 paesi (5)

- Il Giappone si prepara a tentare la rivitalizzazione dell’industria del turismo, un settore che prima della crisi pandemica rappresentava uno dei principali motori di crescita economica del paese. Tokyo sta studiando la concessione di sussidi sino a 20mila yen giornalieri (185 euro) per spingere i cittadini giapponesi e i turisti internazionali a intraprendere viaggi di piacere entro i confini nazionali, nell’ambito di una iniziativa già battezzata “Go To Travel”. I sussidi copriranno sino a metà del costo del viaggio, tramite un insieme di sconti e voucher utilizzabili presso ristoranti e negozi. Il piano dovrebbe divenire operativo già dal mese di luglio, e gli sconti verranno applicati a prenotazioni effettuate tramite agenzie di viaggi o direttamente negli alberghi e ryokan (le locande tradizionali). Gli sconti non potranno essere applicati ai costi di trasporto da e per il Giappone. Il governo ha riservato all’iniziativa 1.350 miliardi di yen, nel contesto del pacchetto di misure economiche straordinarie da 200mila miliardi di yen varato dall’esecutivo giapponese. (Git)