Giappone: al via dibattito su capacità belliche offensive (2)

- Il ministro della Difesa del Giappone, Taro Kono, ha dichiarato il 24 giugno che il paese ha abbandonato i piani per lo schieramento dei sistemi di difesa missilistica Aegis Ashore sul territorio nazionale. “Dopo una serie di valutazioni in seno al Consiglio di sicurezza nazionale, siamo giunti alla decisione di cancellare lo spiegamento (del sistema di difesa) nelle prefetture di Yamaguchi e Akita”, ha dichiarato il ministro nel corso di un incontro di parlamentari del Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro Shinzo Abe. Durante l’incontro, aperto in parte ai media, Kono ha aggiunto che il ministero della Difesa ha faticato a individuare siti idonei allo schieramento dei sistemi fissi prodotti da Lockheed Martin. Il ministro ha dichiarato che nel prossimo futuro il paese continuerà a difendersi dalle minacce balistiche esterne affidandosi ai sistemi Aegis installati sui suoi cacciatorpediniere lanciamissili, ma ha ammesso che non è raccomandabile per il paese basare la propria strategia difensiva su soli asset navali. Kono ha anche citato i piani di Cina e Corea del Nord per lo sviluppo di nuovi vettori balistici difficilmente intercettabili, che costringeranno Tokyo a sviluppare soluzioni difensive innovative nel medio e lungo termine. (segue) (Git)