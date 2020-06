Giappone: al via dibattito su capacità belliche offensive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi gli Stati Uniti hanno intrapreso colloqui con il governo del Giappone nel tentativo di spingere Tokyo ad un ripensamento in merito agli Aegis Ashore, che rappresentavano un affare multimiliardario per il colosso della difesa Usa Lockheed Martin. Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia per la difesa missilistica statunitense, viceammiraglio Jon Hill. Gli Stati Uniti, ha spiegato l’ufficiale, “stanno lavorando a stretto contatto” con il Giappone per “risolvere ogni problema e fugare le preoccupazioni”. David Helvey, facente funzioni di assistente del segretario della Difesa Usa per l’Indo-pacifico, ha dichiarato che i colloqui tra i due alleati sono incentrati su “questioni tecniche, per comprendere la natura delle preoccupazione dei nostri alleati giapponesi e determinare come far avanzare questo tipo di cooperazione”. Il governo giapponese ha deciso nel 2017 di schierare sul territorio nazionale due sistemi di difesa Aegis Ashore, per tutelarsi da minacce balistiche strategiche e tattiche. Il piano si è però arenato a causa del continuo aumento dei costi e delle ricadute sul fronte interno, con le resistenze delle comunità locali che dovrebbero ospitare i sistemi di difesa, e diplomatico: paesi come la Russia hanno contestato i piani come un ingresso di fatto del Giappone nell’ombrello missilistico degli Stati Uniti. (Git)