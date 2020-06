Decreto Rilancio: Scagliusi (M5s), ok a nostro emendamento per incentivi a moto elettriche anche senza rottamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Scagliusi, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti alla Camera, evidenzia che "grazie a un emendamento del M5s a mia prima firma approvato oggi, il decreto Rilancio introdurrà una importante novità per chi vuole acquistare motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli elettrici delle categoria da L1e a L7e. Abbiamo esteso - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - l'incentivo precedentemente introdotto anche a chi non ha un veicolo da rottamare della stessa categoria". Secondo Scagliusi, "grazie all'emendamento, dunque, chi vuole acquistare uno dei veicoli di queste tipologie riceverà fino a 3.000 euro di incentivo, coprendo fino a un massimo del 30 per cento del prezzo del mezzo. Per chi deve anche rottamare un veicolo da euro 0 a euro 3 o ritargato posseduto da almeno 12 mesi, l'incentivo arriva a 4.000 euro fino al 40 per cento del prezzo del veicolo elettrico acquistato. Una buona notizia per i cittadini - conclude il deputato -, per la mobilità sostenibile e per la qualità dell'aria delle nostre città". (Com)