Coronavirus: Oms, in Brasile una morte su quattro in nel continente americano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana Ryan aveva affermato che la pandemia di coronavirus in America Latina non ha ancora raggiunto il picco dei contagi. "Definirei la situazione in America Latina come ancora in evoluzione, dal momento che la pandemia non ha raggiunto ancora il suo apice", ha affermato Ryan, sottolineando che "questa circostanza dovrebbe tradursi in un aumento sostenuto di casi e in un aumento costante delle morti prossime settimane". Secondo i dati più recenti dell'Oms, tra il 16 e il 23 giugno c'è stato un aumento del 15 per cento di nuovi casi e del 10 per cento di decessi nel continente americano. Per il resto del mondo l'aumento è stato del 13 per cento per i nuovi casi e dell'8 per cento di decessi. Per il Brasile, paese maggiormente colpito della regione e al secondo posto mondiale per contati e morti, l'aumento è stato del 25 per cento nel numero di nuovi casi e del 17 per il numero di morti.Quanto alle possibili previsioni sul raggiungimento del picco della pandemia in Brasile, Ryan ha sostenuto che questo è difficile da prevedere e che "altezza e durata dipendono dalle misure di contenimento della diffusione del virus adottate dai governi e dalla risposta della società. "Il virus non agisce da solo. Il virus sfrutta i sistemi sanitari deboli e la cattiva gestione. Il virus sfrutta la mancanza di istruzione, la mancanza di responsabilizzazione della comunità. Queste sono le cose che dobbiamo affrontare", ha sottolineato Ryan. "Questa è la realtà di questa pandemia. Non ci sono risposte magiche, non ci sono incantesimi qui. Non possiamo usare la divinazione per porre fine a questo. Dobbiamo agire a tutti i livelli, dobbiamo usare le risorse a nostra disposizione", ha dichiarato. (segue) (Brp)