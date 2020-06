© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) dà "risorse con un tasso di interesse più basso rispetto alle condizioni di mercato attuali. Su circa 37 miliardi di cui si parla a oggi - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo ospite a 'In onda', su La7 - si tratta di circa 500 milioni l'anno, che in 10 anni fanno 5 miliardi che si risparmierebbero". (Rin)