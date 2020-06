Coronavirus: Usa, Gilead Sciences fissa a 390 dollari a fiala il prezzo per il remdesivir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gilead Sciences, la società che produce un farmaco per il trattamento del Covid-19, ha annunciato che ha deciso di fissare un prezzo di 390 dollari per fiala. Il medicinale sarà inizialmente disponibile per il governo degli Stati Uniti e gli ospedali del Dipartimento della Difesa. Ma il prezzo scontato non includerà Medicare o Medicaid. Un trattamento della durata di cinque giorni comprenderebbe sei fiale, che equivarrebbe a 2.340 dollari per paziente, ha detto Daniel O'Day, presidente e amministratore delegato di Gilead Sciences, in una lettera. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il governo degli Stati Uniti continuerà a gestire le assegnazioni di remdesivir agli ospedali fino a settembre, ha detto la società. Remdesivir, che attualmente viene somministrato attraverso infusioni, è l'unico farmaco che ha un'autorizzazione d'emergenza della Food and Drug Administration statunitense per il trattamento del coronavirus. Fino ad ora, i trattamenti remdesivir erano stati donati al governo degli Stati Uniti e assegnati dal dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Tuttavia, le ultime spedizioni programmate di tale donazione da parte del governo degli Stati Uniti erano in programma per ieri 29 giugno. (Nys)