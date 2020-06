Usa: coronavirus, Broadway resterà chiuso fino al 3 gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 41 teatri di Broadway, a New York, rimarranno chiusi fino al 3 gennaio 2021, mentre il settore cerca di fare i suoi prossimi passi durante la pandemia di coronavirus. Ne parla il sito "Axios", che sottolinea come si tratti della più grande crisi economica che abbia colpito Broadway negli ultimi decenni. Anche durante le recessioni passate, Broadway si è ripresa. Ma con i teatri fisicamente chiusi, la comunità teatrale deve immaginare alternative digitali per sopravvivere. Il successo di Broadway è determinato dall'afflusso continuo di spettatori, un modello economico che rende impraticabile la redditività quando si deve implementare l'allontanamento sociale. Anche i Tony Awards sono stati rinviati quest'anno e la Disney ha chiuso "Frozen" a Broadway a maggio. La cartina di tornasole più grande per capire se Broadway riuscirà a catturare l'attenzione del pubblico online sarà quando Disney farà debuttatre "Hamilton" su Disney+ il 3 luglio. "L'esperienza di Broadway può essere profondamente personale, ma è anche, cosa fondamentale, comune. L'alchimia di 1000 estranei che si legano in un unico pubblico, alimentando ogni attore sul palco e dietro le quinte, sarà di nuovo possibile quando i teatri di Broadway potranno tranquillamente essere pieni", ha detto il presidente della Broadway League, Thomas Schumacher, in un comunicato. Secondo "Axios", coloro che hanno acquistato biglietti per Broadway fino al 3 gennaio 2021 hanno diritto a un rimborso o a un cambio.(Nys)