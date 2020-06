Kosovo-Serbia: ambasciata francese a Pristina, presto ripresa del dialogo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già lo scorso marzo i ministri degli Esteri di Francia e Germania, Yves Le Drian e Heiko Maas, avevano fatto appello alle due parti di mettere da parte i vecchi conflitti e le battaglie interne in una "nuova prospettiva” per fare fronte al cambiamento necessario dovuto alla crisi coronavirus. "Nessuna regione è più vicina all'Unione europea dei Balcani occidentali, geograficamente, storicamente, politicamente e dal punto di vista dei legami umani", avevano affermato allora i capi della diplomazia di Parigi e Berlino. Mentre non resta a guardare le mosse di Washington neanche la Federazione Russa. Proprio oggi il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si trova in visita ufficiale in Serbia per discutere, come da lui stesso confermato, con l’omologo Ivica Dacic e con Vucic della sponda aperta da Trump nel raggiungere lo storico accordo tra Pristina e Belgrado. (Kop)