Kosovo-Serbia: ministro Esteri albanese Cakaj a colloquio con inviato Usa Grenell

- Il ministro degli Esteri albanese Gent Cakaj ha incontrato a Washington l'inviato speciale Usa per il dialogo tra Kosovo e Serbia, ambasciatore Richard Grenell. Secondo quanto sottolineato dal capo della diplomazia di Tirana, "Grenell ha fatto un eccellente lavoro nel facilitare un accordo tra Kosovo e Serbia concentrandosi sulle questioni economiche". "Ho sottolineato l'esigenza di sviluppare un nuovo impeto per la crescita economica nella regione balcanica", ha dichiarato Cakaj. Il ministro degli Esteri albanese ha inoltre chiarito che non esiste alcun "piano segreto" per un accordo tra Kosovo e Serbia, né alcuno scambio di territori o "fretta nel raggiungimento di un accordo a porte chiuse". (Kop)