Serbia: positivi al Covid-19 diversi esponenti del partito del presidente Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I festeggiamenti per la vittoria elettorale del partito del presidente serbo Aleksandar Vucic si sono tenuti lo scorso 21 giugno a Belgrado senza alcun rispetto delle regole per il distanziamento sociale. Una foto che circola in queste ore sui social network nei Balcani ritrae la presidente Gojkovic abbracciata a Vulin e Duric insieme anche alla premier Ana Brnabic ed al segretario generale del presidente Vucic, Nikola Selakovic. La portavoce del presidente serbo, Suzana Vasiljevic, ha dichiarato oggi che i cittadini saranno informati se la situazione di salute di Vucic dovesse cambiare. Il presidente serbo, dopo la conferma elettorale del 21 giugno, è stato a Mosca per assistere alla parata della Vittoria insieme a molti altri capi dello Stato e ha avuto una serie di incontri a Belgrado tra cui quello con l'inviato speciale Ue per il dialogo Kosovo-Serbia Miroslav Lajcak. (Seb)