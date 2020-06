Kosovo-Italia: ministro Esteri Haradinaj incontra rappresentante presso la Nato Talò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente dell'Italia presso la Nato Francesco Maria Talò ha avuto oggi un colloquio a Bruxelles con il ministro degli Esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj. E' quanto riferisce tramite Twitter la rappresentanza italiana alla Nato. Nell'incontro è stato riaffermato l'impegno dell'Alleanza atlantica per la sicurezza e la stabilità del Kosovo e dei Balcani, grazie al ruolo decisivo della missione Kfor. "Quello che è positivo per i Balcani occidentali è positivo per l'Italia", si legge nel tweet che dà notizia dell'incontro. (Kop)