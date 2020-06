Serbia: coronavirus, oggi riunione dell'Unità di crisi su nuove restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Alcuni esponenti del Partito progressista serbo (Sns), al governo a Belgrado, sono risultati positivi al Covid-19 nei giorni scorsi. Tra di loro figurano il ministro della Difesa Aleksandar Vulin, la presidente del parlamento Maja Gojkovic e il capo dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo e Metohija Marko Duric. Secondo quanto sottolinea la stampa locale, tutti loro erano presenti lo scorso 21 giugno ai festeggiamenti del partito Sns per la netta vittoria alle elezioni. La presidente del parlamento Gojkovic sarebbe ricoverata in ospedale, mentre Vulin e Duric sarebbero in autoisolamento in quanto asintomatici. Anche altri esponenti del governo, tra cui alcuni sottosegretari ai ministeri della Difesa e degli Esteri sarebbero risultati positivi nelle scorse ore, così come il presidente della Camera di commercio della Serbia Marko Cadez.