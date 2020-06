Serbia: coronavirus, stato d'emergenza a Vranje e obbligo di mascherina a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi anche il leader della forza politica Giustizia e riconciliazione, Muamer Zukorlic, ha reso noto attraverso il proprio profilo Facebook di essere positivo al coronavirus. "Ho avuto per alcuni giorni un quadro clinico complesso, adesso sto meglio", ha scritto Zukorlic che si va così ad aggiungere agli altri casi accertati di Covid-19 fra i politici nazionali. Negli ultimi giorni sono risultati positivi il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, la presidente del parlamento Maja Gojkovic, il presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. Nella giornata di oggi il ministro della Sanità, Zlatibor Loncar, ha dichiarato che entro le prossime 48 ore saranno prese ulteriori decisioni sulle regole per i raduni pubblici. (segue) (Seb)