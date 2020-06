Usa: New York taglia di un miliardo di dollari il budget della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Bill de Blasio ha accettato di tagliare un miliardo di dollari dal budget della polizia di New York. Ne parla il sito "Politico". La mossa segue le proteste per la morte di George Floyd, ed è stata fortemente voluta dai gruppi attivisti e da alcuni membri del consiglio comunale. Il budget del dipartimento di polizia è di circa sei miliardi di dollari. De Blasio inizialmente ha resistito alla spinta, ma ha confermato in un briefing con la stampa oggi che ha inviato una proposta al Consiglio che includeva il miliardo di dollari di tagli. "Sono entusiasta di dire che abbiamo un piano che può realizzare una vera riforma, che può realizzare una vera ridistribuzione, e allo stesso tempo garantire che manteniamo la nostra città al sicuro", ha detto il sindaco ai giornalisti. L'accordo prevede lo spostamento degli agenti di sicurezza della scuola, che sono disarmati ma indossano le uniformi della polizia, nel dipartimento dell'Istruzione e lo spostamento di alcune operazioni di gestione dei senzatetto fuori dal controllo della polizia. (Nys)