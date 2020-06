© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) "Oggi è stata per me una giornata particolare. Dopo qualche giorno di riflessione ho accettato l'incarico di Delegata alla mobilità in Città metropolitana (in altre parole assessora alla mobilità). Ci sarà molto da studiare e da lavorare (ho già cominciato)", scrive su Facebook Uguccioni. (Rem)