Coronavirus: Oms, in Brasile una morte su quattro in nel continente americano

- Il direttore delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, ha affermato che una morte su quattro per Covid-19 nelle Americhe si registra in Brasile. Nel continente americano si contano la metà dei casi di contagio di coronavirus e quasi la metà dei morti del mondo. "Non c'è dubbio che il Brasile sta ancora affrontando una grande sfida. Continua a registrare oltre 30 mila casi al giorno", ha affermato Ryan in conferenza stampa, che ha sottolineato come "ci sono molte situazioni difficili in Brasile". "Ci sono aree molto congestionate e densamente popolate nei centri urbani con servizi scadenti, ci sono persone che vivono in condizioni rurali difficili da raggiungere e assistere dal punto di vista medico", ha affermato. Sarebbe sciocco sottovalutare le dimensioni e la complessità di un grande paese come il Brasile", ha concluso. (segue) (Brp)