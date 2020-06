Governo: Gualtieri, spesa pubblica sia più efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite di "In onda" su La7, ha sottolineato: "Abbiamo ritenuto più serio aggiornare il nostro Programma nazionale di riforme (Pnr) alle trasformazioni che sono in atto. Abbiamo fatto un lavoro molto intenso. Dopo il Pnr e gli Stati generali dell'economia", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "presenteremo una strategia ambiziosa che punta non solo a superare questo shock ciclico, ma che punta a portare il tasso di investimenti pubblici e privati - che sono ora al di sotto della media degli altri Paesi europei - al di sopra. Pensiamo che la spesa pubblica possa essere resa più efficiente, vogliamo recuperare dalla lotta all'evasione, avere un fisco più equo e più giusto. Ridurre le diseguaglianze economiche e sociali - ha concluso Gualtieri - e ridurre il debito pubblico". (Rin)