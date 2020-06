Ue: Gualtieri a Crimi, su Mes serve approccio pragmatico e pratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) "occorre avere un approccio pragmatico. Possiamo esaminarlo con grande attenzione e con tutti gli esperti del Movimento cinque stelle in modo pratico. Faremo una valutazione congiunta e lo faremo al momento giusto per arrivare ad una decisione". Lo ha affermato il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ospite di "In onda" su La7, replicando alle parole del capo politico del M5s, Vito Crimi, secondo cui "si può fare debito con uno scostamento di bilancio". L'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Non ho capito cosa intendeva Crimi in questa dichiarazione, scostamento di bilancio e Mes non sono in alternativa. Il Meccanismo europeo di stabilità", ha concluso il titolare del Mef, "costituisce per un Paese come l’Italia - che ha un larghissimo accesso ai mercati - un prestito che ha un tasso di interesse molto conveniente". (Rin)