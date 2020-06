Argentina: attività economica crolla del 26,4 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 29 giu - L'attività economica in Argentina ha registrato ad aprile una flessione del 26,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 come effetto dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. E' quanto emerge a partire dall'ultimo rilevamento mensile "Emae" diffuso oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Indec) in base al quale risulta che ad aprile si registra una contrazione del 17,5 per cento anche rispetto al mese di marzo. Il dato aggregato del primo quadrimestre segna invece un calo complessivo dell'11 per cento. Da tenere conto che durante il mese di aprile è stata in vigore una quarantena totale in tutto il paese e si sono mantenute in funzione esclusivamente le attività produttive essenziali (sicurezza, approvvigionamento, energia etc). I settori che hanno registrato le maggiori flessioni sono stati quello della costruzione (-86,4 per cento), turismo e ristorazione (-85,6 per cento), industria (-34,4 per cento), e commercio (-27 per cento). (segue) (Bua)