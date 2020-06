Usa: il dipartimento di Stato sospende export di attrezzature per la difesa a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti bloccheranno le esportazioni di attrezzature per la difesa di origine statunitense a Hong Kong e prenderanno provvedimenti per imporre nuove restrizioni alle spedizioni di tecnologie a duplice uso, a causa delle azioni che Pechino ha intrapreso per erodere l'autogoverno dell'ex colonia britannica. A dirlo è il dipartimento di Stato Usa in una nota. "La decisione del Partito comunista cinese di colpire le libertà di Hong Kong ha costretto l'amministrazione Trump a rivalutare le sue politiche verso il territorio", ha scritto il segretario di Stato, Mike Pompeo. Nel frattempo il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta anche sospendendo i regolamenti che offrono un trattamento preferenziale a Hong Kong rispetto alla Cina, compresa la disponibilità di eccezioni alle licenze di esportazione. "Sono inoltre in fase di valutazione ulteriori azioni per eliminare il trattamento differenziale. Esortiamo Pechino a invertire immediatamente la rotta e a mantenere le promesse fatte alla popolazione di Hong Kong e del mondo", ha spiegato il segretario al Commercio, Wilbur Ross.(Nys)