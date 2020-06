Usa: maggioranza e opposizione chiedono a Trump di riferire sulla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia i democratici che i repubblicani al Congresso statunitensi hanno chiesto maggiori informazioni alla Casa Bianca dopo le notizie secondo cui i russi avrebbero offerto una taglia ai talebani per ogni soldato statunitense ucciso. Secondo il "New York Times", il presidente Donald Trump era a conoscenza della situazione e avrebbe deciso di non agire contro Mosca. "Il Congresso e il paese hanno bisogno di risposte adesso", ha detto la presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, in una lettera al direttore dell'intelligence nazionale, John Ratcliffe, e al direttore della Cia, Gina Haspel. Ne parla il sito "The Hill". "Il Presidente è stato informato, e se no, perché no, e perché il Congresso non è stato informato?" ha scritto Pelosi. Il deputato repubblicano Mac Thornberry ha chiesto un briefing al dipartimento della Difesa. Il presidente Donald Trump ha liquidato la storia come "notizia falsa" e ha suggerito che si tratta di un tentativo maldestro per discreditarlo. (Nys)