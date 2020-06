Brasile: a maggio persi 331.901 posti di lavoro, dall'inizio della pandemia sono oltre un milione e mezzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, rispetto ad aprile, quando l'economia brasiliana ha iniziato a risentire maggiormente degli effetti della nuova pandemia di coronavirus, c'è stato un aumento del 14 per cento delle assunzioni. Le cifre del ministero indicano anche un calo del 31,9 per cento dei licenziamenti a maggio, rispetto ad aprile di quest'anno. A maggio, il l'agricoltura è stato l'unico settore dove si è registrata la creazione di nuovi posti di lavoro, con 15.993 nuove assunzione. Cali pesanti sono stati registrati invece nel settore dei servizi (-143.479), industria (-96.912), commercio (-88.739), costruzioni (-18.858). Nel risultato cumulato dell'anno, in Brasile sono andati persi 1.144.875 posti di lavoro formali. Nello stesso periodo dell'anno scorso, il paese aveva generato 351.063 nuovi posti di lavoro. (segue) (Brp)