Brasile: a maggio persi 331.901 posti di lavoro, dall'inizio della pandemia sono oltre un milione e mezzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha spinto il governo centrale e soprattutto quelli dei 27 stati della federazione ad adottare misure isolamento sociale per rallentare il progresso della malattia. Tali misure hanno causato l'interruzione di gran parte degli scambi nel paese. Molti settori produttivi hanno smesso di funzionare oltre quelli considerati essenziali come supermercati e farmacie. Lo stop alle produzioni ha causato la sospensione di contratti (come previsto da una legge varata ad hoc). Tuttavia in molti casi le imprese hanno licenziato i lavoratori. Le conseguenze della nuova pandemia di coronavirus stanno spingendo l'economia del Brasile in una grave recessione. La stima più recente degli analisti di mercato è di un calo del Pil pari a oltre il 6 per cento per il Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020. (Brp)