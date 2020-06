Alitalia: Patuanelli, ora ha occasione concreta per rialzarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid ha "azzerato l’intero comparto aereo continentale. Questo dramma offre l’occasione concreta alla nostra compagnia di bandiera di rialzarsi e di affrontare le complessità di un mercato da riconquistare, partendo al pari di tutte le altre compagnie di bandiera europee". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli su Facebook sulle nuove nomine di Alitalia. "I due professionisti che dovranno gestire e affrontare questa sfida sono Francesco Caio e Fabio Lazzerini, che potranno guardare al passato per verificare puntualmente tutti gli errori da non ripetere nella gestione di una compagnia aerea, dai capitani coraggiosi in poi - aggiunge -. Senza farsi condizionare da scelte politiche non compatibili con il mercato".(Rin)