Usa: Trump minaccia veto su un piano infrastrutturale dei democratici da 1,5 mila miliardi di dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di porre il veto al piano per le infrastrutture verdi da 1,5 mila miliardi di dollari firmato dai democratici alla Camera, sostenendo che non indirizza abbastanza fondi verso le aree rurali del paese. Il disegno di legge contiene miliardi per riparare le strade e i ponti fatiscenti, e per sostenere la diffusione della banda larga, nonché la ristrutturazione di scuole e ospedali. Il piano richiede anche che gli Stati si impegnino a ridurre i gas serra. Ma i repubblicani l'hanno bollato come un tentativo di implementare il Green New Deal senza il loro contributo. "Questo disegno di legge è problematico per diversi motivi. È fortemente di parte contro gli Stati Uniti rurali. Sembra anche essere interamente finanziato dal debito pubblico", ha scritto la Casa Bianca in una nota.(Nys)