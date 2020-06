Fase 3: Consiglio comunale di Milano destina 12,9 milioni per emergenza, 5,5 milioni a sostegno occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque milioni e mezzo andranno a sostegno dell’occupazione, 3,2 a quello agli affitti, quasi 1,5 per lo sport, 700mila euro in vaucher per la mobilità, 530 all’assistenza scolastica dei minori disabili e infine 500mila euro per la costituzione di un “fondo autunno”. Il Consiglio comunale di Milano ha deciso di destinare così gli 11,9 milioni del fondo di mutuo soccorso, a cui si aggiunge un milione di euro in conto capitale destinato a sostenere progetti di start up innovative. L’ordine del giorno che porta le firme dei tre capogruppo di maggioranza Filippo Barberis (Pd), Anita Pirovano (Milano Progressista) e Marco Fumagalli (Alleanza civica) e di quelli di opposizione Basilio Rizzo (Milano in Comune) e Patrizia Bedori (M5s), oltre che del presidente della commissione consiliare Bilancio Emmanuel Conte, è stato approvato con 34 voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Enrico Marcora (Alleanza Civica), Manfredi Palmeri (Io corro per Milano) e Matteo Forte (Milano Popolare). Il Consiglio comunale invita così sindaco e giunta a destinare la parte più consistente delle risorse in conto capitale, 5,5 milioni di euro, in “contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro in favore delle microimprese dei settori economici più colpiti dal periodo di chiusura obbligatoria". Saranno individuate "le imprese fino a 5 dipendenti, che abbiano avuto almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria, di prossimità e/o vicinato”. 3,2 milioni di euro saranno destinati “per il sostegno agli affitti. In particolare 2,5 milioni per raddoppiare il ‘contributo nuclei affitti in difficoltà e Covid-19’ e 700 mila euro in contributi per coprire gli affitti/canoni su immobili del Comune ad uso non commerciale per i mesi di chiusura obbligatoria”. (segue) (Rem)